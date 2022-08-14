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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Фортуна
Твенте - Фортуна: обзор матча 14 августа 2022
Твенте
14.08.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
22'
Р. ван Вольфсвинкел
44'
Д. Бренет
53'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Фортуна
90'
+3
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Мисиджан
83'
82'
Замена
Р. Янссен
️️️️
Д. Сиовас
82'
Замена
В. Сурлис
️️️️
Д. Эрдоган
80'
Желтая карточка
М. Сентьенс
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
76'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
73'
73'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Замена
С. Стейн
️️️️
Р. Зерруки
69'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Влап
69'
ГОЛ! 3:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
М. Влап
53'
46'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Т. Нослин
46'
Замена
И. Кордоба
️️️️
А. Ферати
46'
Замена
И. Пинту
️️️️
М. Тирпа
ГОЛ! 2:0!
Д. Бренет
Пас отдал
В. Мисиджан
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Г. Смал
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Сем Стейн
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
3-2-1-4
1
Уннершталь
3
Преппер
5
Плегесуэло
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
7
Мисиджан
5
Смал
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
4-4-3
25
Тирпа
3
Гут
22
Сиовас
27
Кокс
6
Дуарте
10
Ферати
20
Сентьенс
21
Эрдоган
1
ван Ош
19
Глэдон
14
Нослин
6
Зерруки
14
Стейн
14
Стейн
6
Зерруки
14
Влап
6
Киоло
6
Киоло
14
Влап
7
Мисиджан
17
Цолис
17
Цолис
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
25
Тирпа
12
Пинту
12
Пинту
25
Тирпа
22
Сиовас
4
Янссен
4
Янссен
22
Сиовас
21
Эрдоган
90
Сурлис
90
Сурлис
21
Эрдоган
10
Ферати
14
Кордоба
14
Кордоба
10
Ферати
14
Нослин
17
Йылмаз
17
Йылмаз
14
Нослин
Остались в запасе
Твенте
Фортуна
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
18
Вацлав Черны
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
18
Вацлав Черны
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Твенте - Фортуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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