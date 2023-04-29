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Кельн - Фрайбург

29.04.2023, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 30 тур Кельн - Фрайбург
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Матч начнется в 16:30 мск
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Матч начнется в 16:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 Фрайбург 2:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2021/2022)
21 тур
5 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:0 Фрайбург
4 тур
11 сентября, суббота 16:30 Фрайбург 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
32 тур
9 мая, воскресенье 14:30 Кельн 1:4 Фрайбург
15 тур
9 января, суббота 17:30 Фрайбург 5:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
2 февраля, воскресенье 17:30 Кельн 4:0 Фрайбург
3 тур
31 августа, суббота 16:30 Фрайбург 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 3:2 Кельн
15 тур
10 декабря, воскресенье 15:30 Кельн 3:4 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:30 Фрайбург 2:1 Кельн
3 тур
16 сентября, пятница 21:30 Кельн 3:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 1:0 Кельн
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:30 Кельн 0:1 Фрайбург
Германия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
3 марта, вторник 22:30 Фрайбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Фрайбург 4:1 Кельн
16 тур
10 декабря, суббота 18:30 Кельн 4:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:0 Фрайбург
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Фрайбург 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Кельн 2:2 Фрайбург
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Фрайбург 0:0 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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