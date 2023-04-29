Кельн - Фрайбург

|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Фрайбург
|2:0
|Кельн
|21 тур
|5 февраля, суббота
|17:30
|Кельн
|1:0
|Фрайбург
|4 тур
|11 сентября, суббота
|16:30
|Фрайбург
|1:1
|Кельн
|32 тур
|9 мая, воскресенье
|14:30
|Кельн
|1:4
|Фрайбург
|15 тур
|9 января, суббота
|17:30
|Фрайбург
|5:0
|Кельн
|20 тур
|2 февраля, воскресенье
|17:30
|Кельн
|4:0
|Фрайбург
|3 тур
|31 августа, суббота
|16:30
|Фрайбург
|1:2
|Кельн
|32 тур
|28 апреля, суббота
|16:30
|Фрайбург
|3:2
|Кельн
|15 тур
|10 декабря, воскресенье
|15:30
|Кельн
|3:4
|Фрайбург
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:30
|Фрайбург
|2:1
|Кельн
|3 тур
|16 сентября, пятница
|21:30
|Кельн
|3:0
|Фрайбург
|27 тур
|4 апреля, суббота
|16:30
|Фрайбург
|1:0
|Кельн
|10 тур
|2 ноября, воскресенье
|19:30
|Кельн
|0:1
|Фрайбург
|33 тур
|28 апреля, суббота
|17:30
|Фрайбург
|4:1
|Кельн
|16 тур
|10 декабря, суббота
|18:30
|Кельн
|4:0
|Фрайбург
|24 тур
|26 февраля, суббота
|17:30
|Кельн
|1:0
|Фрайбург
|7 тур
|2 октября, суббота
|17:30
|Фрайбург
|3:2
|Кельн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71:25
|+46
|52
|2.
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49:30
|+19
|50
|3.
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49:29
|+20
|45
|4.
|Унион
|24
|13
|6
|5
|36:28
|+8
|45
|5.
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37:33
|+4
|45
|6.
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46:34
|+12
|40
|7.
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39:35
|+4
|36
|8.
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43:32
|+11
|35
|9.
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43:39
|+4
|34
|10.
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38:42
|-4
|30
|11.
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37:46
|-9
|30
|12.
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32:38
|-6
|27
|13.
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31:44
|-13
|27
|14.
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26:56
|-30
|22
|15.
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29:45
|-16
|21
|16.
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29:41
|-12
|20
|17.
|Шальке-04
|24
|4
|8
|12
|20:44
|-24
|20
|18.
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30:44
|-14
|19