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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 08 апреля 2023
Майнц
08.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
85'
Л. Ажорк
90+4'
Н. Вайпер
87'
Й. Стаге
90+5'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Вердер
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 2:1!
Н. Вайпер
90'
+4
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Ажорк
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Й. Стаге
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
87'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
С. Видмер
85'
83'
Желтая карточка
Н. Штарк
81'
Желтая карточка
И. Груев
73'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Л. Биттенкурт
73'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Дукщ
Желтая карточка
К. Онисиво
65'
63'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
63'
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
59'
Желтая карточка
М. Дукщ
Замена
К. Онисиво
️️️️
М. Ингвартсен
58'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Л. Баррейро
58'
42'
Желтая карточка
Й. Стаге
28'
Желтая карточка
К. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Романо Шмид
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
3-3-2-2
27
Центнер
6
Фернандес
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
19
Каси
18
Сташ
30
Видмер
18
Баррейро
31
Кор
19
Ажорк
7
Ингвартсен
3-3-1-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
4
Штарк
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Баррейро
7
Ингвартсен
9
Онисиво
9
Онисиво
7
Ингвартсен
19
Ажорк
44
Вайпер
44
Вайпер
19
Ажорк
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
32
Биттенкурт
10
Шмид
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
26
Филипп
26
Филипп
33
Дукщ
Остались в запасе
Майнц
Вердер
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Майнц - Вердер
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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