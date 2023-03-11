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Материалы

Шальке-04 - Боруссия

11.03.2023, Суббота, 20:30 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 24 тур Шальке-04 - Боруссия
Германия. Бундеслига (2022/2023)
7 тур
17 сентября, суббота 16:30 Боруссия 1:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
20 февраля, суббота 20:30 Шальке-04 0:4 Боруссия
5 тур
24 октября, суббота 19:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2019/2020)
26 тур
16 мая, суббота 16:30 Боруссия 4:0 Шальке-04
9 тур
26 октября, суббота 16:30 Шальке-04 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
31 тур
27 апреля, суббота 16:30 Боруссия 2:4 Шальке-04
14 тур
8 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
15 апреля, воскресенье 16:30 Шальке-04 2:0 Боруссия
13 тур
25 ноября, суббота 17:30 Боруссия 4:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2016/2017)
26 тур
1 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
9 тур
29 октября, суббота 19:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
23 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
6 тур
27 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
27 тур
25 марта, вторник 23:00 Боруссия 0:0 Шальке-04
10 тур
26 октября, суббота 17:30 Шальке-04 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
25 тур
9 марта, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
8 тур
20 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
14 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Боруссия
14 тур
26 ноября, суббота 18:30 Боруссия 2:0 Шальке-04
Суперкубок Германии 2011
Финал
23 июля, суббота 22:30 Шальке-04 0:0
(4:3)п		 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
21 тур
4 февраля, пятница 22:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
4 тур
19 сентября, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
26 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Боруссия 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
21 тур
20 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
4 тур
13 сентября, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
19 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Боруссия 2:3 Шальке-04
2 тур
18 августа, суббота 17:30 Шальке-04 4:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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