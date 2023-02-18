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Штутгарт - Кельн

18.02.2023, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 21 тур Штутгарт - Кельн
Германия. Бундеслига (2022/2023)
4 тур
28 августа, воскресенье 16:30 Кельн 0:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2021/2022)
34 тур
14 мая, суббота 16:30 Штутгарт 2:1 Кельн
17 тур
19 декабря, воскресенье 19:30 Кельн 1:0 Штутгарт
Германия. Кубок (2021/2022)
1/16 финала
27 октября, среда 21:45 Штутгарт 0:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
20 февраля, суббота 17:30 Кельн 0:1 Штутгарт
5 тур
23 октября, пятница 21:30 Штутгарт 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
4 марта, воскресенье 17:30 Кельн 2:3 Штутгарт
8 тур
13 октября, пятница 21:30 Штутгарт 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
18 тур
23 января, суббота 17:30 Кельн 1:3 Штутгарт
1 тур
16 августа, воскресенье 18:30 Штутгарт 1:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
19 тур
4 февраля, среда 22:00 Кельн 0:0 Штутгарт
2 тур
30 августа, суббота 17:30 Штутгарт 0:2 Кельн
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:30 Штутгарт 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
32 тур
21 апреля, суббота 17:30 Кельн 1:1 Штутгарт
15 тур
3 декабря, суббота 21:30 Штутгарт 2:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 17:30 Кельн 1:3 Штутгарт
13 тур
21 ноября, воскресенье 17:30 Штутгарт 0:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
20 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:5 Штутгарт
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Штутгарт 0:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2008/2009)
28 тур
18 апреля, суббота 17:30 Кельн 0:3 Штутгарт
11 тур
1 ноября, суббота 17:30 Штутгарт 1:3 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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