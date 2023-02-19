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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Шальке-04
Унион - Шальке-04: обзор матча 19 февраля 2023
Унион
19.02.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Шальке-04
90'
+1
Замена
М. Айдын
️️️️
С. Брюннер
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Н. Гисельман
81'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
81'
79'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Фрай
79'
Замена
С. Теродде
️️️️
Р. Саласар
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
66'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Э. Лайдуни
66'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
С. Михель
58'
Желтая карточка
Н. Гисельман
55'
36'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Й. Уронен
Желтая карточка
К. Беренс
32'
22'
Желтая карточка
М. Йенц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
3-3-2-2
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
93
Лайдуни
19
Хаберер
91
Беренс
11
Михель
4-1-1-3-1
1
Ферманн
27
Брюннер
4
Йенц
21
Уронен
4
Йошида
33
Крал
5
Краусс
24
Дрекслер
17
Саласар
30
Бюлтер
9
Фрай
17
Гисельман
21
Руссийон
21
Руссийон
17
Гисельман
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
93
Лайдуни
30
Зегуйн
30
Зегуйн
93
Лайдуни
11
Михель
23
Бекер
23
Бекер
11
Михель
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
21
Уронен
2
Оувеян
2
Оувеян
21
Уронен
27
Брюннер
8
Айдын
8
Айдын
27
Брюннер
9
Фрай
19
Караман
19
Караман
9
Фрай
17
Саласар
9
Теродде
9
Теродде
17
Саласар
Остались в запасе
Унион
Шальке-04
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Унион - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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