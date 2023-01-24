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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - РБ Лейпциг
Шальке-04 - РБ Лейпциг: обзор матча 24 января 2023
Шальке-04
24.01.2023, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 6
Завершен
РБ Лейпциг
56'
С. Козуки
7'
А. Силва
15'
Б. Хенрикс
44'
А. Силва
45+2'
Т. Вернер
83'
Д. Ольмо
89'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - РБ Лейпциг
90'
+3
Желтая карточка
К. Кампль
89'
ГОЛ! 1:6!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Кампль
85'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Шлагер
85'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
83'
ГОЛ! 1:5!
Д. Ольмо
Замена
Т. Мор
️️️️
М. Фрай
80'
Замена
С. Теродде
️️️️
С. Козуки
80'
Желтая карточка
М. Фрай
79'
77'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
77'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
71'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Собослаи
ГОЛ! 1:4!
С. Козуки
Пас отдал
М. Фрай
56'
Замена
А. Иван
️️️️
Д. Ларссон
46'
Замена
М. Айдын
️️️️
Й. Уронен
46'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Т. Краусс
45'
+3
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Ольмо
44'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
15'
ГОЛ! 0:2!
Б. Хенрикс
Пас отдал
Д. Ольмо
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Том Краусс
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
41
Соичиро Козуки
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
37
Андреас Иван
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-1-2
1
Шволов
27
Брюннер
4
Йошида
21
Уронен
41
Матрисиани
5
Краусс
46
Латца
41
Козуки
30
Бюлтер
17
Ларссон
9
Фрай
4-2-2-2
28
Бласвих
39
Хенрикс
4
Орбан
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
27
Лаймер
21
Шлагер
8
Собослаи
20
Ольмо
19
Силва
11
Вернер
21
Уронен
8
Айдын
8
Айдын
21
Уронен
17
Ларссон
37
Иван
37
Иван
17
Ларссон
5
Краусс
24
Дрекслер
24
Дрекслер
5
Краусс
9
Фрай
7
Мор
7
Мор
9
Фрай
41
Козуки
9
Теродде
9
Теродде
41
Козуки
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
21
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
21
Шлагер
8
Собослаи
10
Форсберг
10
Форсберг
8
Собослаи
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Шальке-04
РБ Лейпциг
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Шальке-04 - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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