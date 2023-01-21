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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 21 января 2023
Айнтрахт
21.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
22'
Й. Линдстрем
84'
Р. Борре
90+1'
А. Бута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
ГОЛ! 3:0!
А. Бута
Пас отдал
Р. Борре
90'
+1
Желтая карточка
М. Гетце
88'
86'
Желтая карточка
Й. Уронен
ГОЛ! 2:0!
Р. Борре
Пас отдал
Й. Линдстрем
84'
82'
Замена
М. Фрай
️️️️
Д. Ларссон
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Камада
81'
Желтая карточка
Р. Борре
78'
Замена
А. Бута
️️️️
Э. Эбимбе
70'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
70'
67'
Желтая карточка
Т. Краусс
Замена
К. Ленц
️️️️
А. Кнауфф
61'
58'
Желтая карточка
М. Бюлтер
ГОЛ! 1:0!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Р. Коло Муани
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
2-1-1-3-3
1
Трапп
6
Смольчич
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
35
Линдстрем
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Муани
18
Камада
29
Эбимбе
4-2-1-2
1
Шволов
41
Матрисиани
4
Йошида
21
Уронен
27
Брюннер
46
Латца
5
Краусс
30
Бюлтер
9
Теродде
17
Ларссон
7
Кнауфф
3
Ленц
3
Ленц
7
Кнауфф
29
Эбимбе
20
Бута
20
Бута
29
Эбимбе
18
Камада
17
Роде
17
Роде
18
Камада
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
17
Ларссон
9
Фрай
9
Фрай
17
Ларссон
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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