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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Унион
Шальке-04 - Унион: обзор матча 27 августа 2022
Шальке-04
27.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 6
Завершен
Унион
31'
М. Бюлтер (П)
6'
М. Торсбю
36'
Ш. Бекер
45+3'
Я. Хаберер
46'
Ш. Бекер
87'
С. Михель
90'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Унион
90'
ГОЛ! 1:6!
С. Михель
Пас отдал
К. Беренс
87'
ГОЛ! 1:5!
С. Михель
85'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Я. Хаберер
85'
Замена
П. Эккель
️️️️
Д. Дехи
75'
Замена
М. Пантович
️️️️
М. Торсбю
71'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
71'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Р. Саласар
71'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
71'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Дрекслер
61'
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Краусс
61'
Замена
Ф. Флик
️️️️
А. Крал
61'
46'
ГОЛ! 1:4!
Ш. Бекер
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
Я. Хаберер
Желтая карточка
М. Тиав
45'
+2
36'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Бекер
Пас отдал
Джордан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бюлтер
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Торсбю
Пас отдал
Д. Дехи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Родриго Саласар
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
27
Милош Пантович
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
91
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шволов
2
Оувеян
12
Тиав
4
Йошида
27
Брюннер
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
17
Саласар
24
Дрекслер
9
Теродде
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
2
Лейте
5
Дехи
26
Рюэрсон
8
Хедира
17
Гисельман
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
33
Крал
6
Флик
6
Флик
33
Крал
5
Краусс
46
Латца
46
Латца
5
Краусс
17
Саласар
91
Мойе
91
Мойе
17
Саласар
24
Дрекслер
17
Ларссон
17
Ларссон
24
Дрекслер
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
5
Дехи
6
Эккель
6
Эккель
5
Дехи
2
Торсбю
27
Пантович
27
Пантович
2
Торсбю
19
Хаберер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
19
Хаберер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
Остались в запасе
Шальке-04
Унион
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Франк Крамер
22
Леннарт Грил
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Шальке-04 - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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