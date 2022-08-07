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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 07 августа 2022
Кельн
07.08.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
49'
Л. Килиан
65'
Ф. Кайнц
80'
Д. Любичич
76'
М. Бюлтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Шальке-04
89'
Замена
К. Чалханоглу
️️️️
А. Крал
88'
Замена
С. Теродде
️️️️
С. Полтер
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Ф. Диц
86'
ГОЛ! 3:1!
Д. Любичич
Пас отдал
Я. Тильманн
80'
77'
Замена
Ф. Флик
️️️️
Т. Мор
77'
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Краусс
76'
ГОЛ! 2:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
Т. Оувеян
Замена
К. Педерсен
️️️️
Ю. Хабот
76'
Замена
Л. Майна
️️️️
Ф. Кайнц
76'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайнц
65'
Замена
С. Адамян
️️️️
К. Шиндлер
61'
58'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Р. Саласар
51'
Желтая карточка
С. Брюннер
ГОЛ! 1:0!
Л. Килиан
Пас отдал
Й. Хектор
49'
35'
Красная карточка
Д. Дрекслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
13
Флориан Диц
ЦП
11
Флориан Кайнц
АП
29
Ян Тильманн
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
37
Линтон Майна
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Швабе
22
Шмитц
24
Хабот
15
Килиан
14
Хектор
21
Любичич
6
Скири
19
Шиндлер
13
Диц
11
Кайнц
29
Тильманн
4-1-1-3-1
1
Шволов
27
Брюннер
35
Камински
4
Йошида
2
Оувеян
33
Крал
5
Краусс
17
Саласар
24
Дрекслер
7
Мор
91
Полтер
24
Хабот
24
Педерсен
24
Педерсен
24
Хабот
13
Диц
19
Лемперле
19
Лемперле
13
Диц
19
Шиндлер
22
Адамян
22
Адамян
19
Шиндлер
11
Кайнц
37
Майна
37
Майна
11
Кайнц
33
Крал
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
33
Крал
7
Мор
6
Флик
6
Флик
7
Мор
5
Краусс
46
Латца
46
Латца
5
Краусс
17
Саласар
30
Бюлтер
30
Бюлтер
17
Саласар
91
Полтер
9
Теродде
9
Теродде
91
Полтер
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
5
Эрик Мартель
ОП
1
Тимо Хорн
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
1
Тимо Хорн
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Кельн - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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