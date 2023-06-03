Введите ваш ник на сайте

Аяччо - Марсель

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 1, 38 тур Аяччо - Марсель
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
10 тур
8 октября, суббота 18:00 Марсель 1:2 Аяччо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
4 апреля, пятница 22:30 Марсель 3:1 Аяччо
14 тур
22 ноября, пятница 23:30 Аяччо 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
15 марта, пятница 23:30 Марсель 0:0 Аяччо
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Аяччо 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
9 марта, пятница 23:00 Аяччо 1:0 Марсель
11 тур
22 октября, суббота 21:00 Марсель 2:0 Аяччо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
...
  • Читайте нас: 