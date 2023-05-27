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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лорьян
Клермон - Лорьян: обзор матча 27 мая 2023
Клермон
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
44'
С. Хауи
74'
М. Кофрие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лорьян
82'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Г. Калюлю
82'
Замена
С. Дукуре
️️️️
И. Коне
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
76'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
М. Зеффан
76'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
75'
ГОЛ! 2:0!
М. Кофрие
74'
73'
Замена
А. Кари
️️️️
Ж. Макенго
Замена
М. Чам
️️️️
А. Маурер
70'
Замена
Э. Рашани
️️️️
С. Хауи
70'
63'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Д. Йонгва
ГОЛ! 1:0!
С. Хауи
Пас отдал
А. Маурер
44'
43'
Пенальти не реализован!
И. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
92
Айман Маурер
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
44
Айман Кари
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
3-4-2-1
1
Мори
36
Сейду
24
Ветеска
5
Кофрие
30
Боржес
25
Гоналон
25
Гастьен
2
Зеффан
10
Хауи
92
Маурер
99
Кюи
3-3-2-1-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
13
Йонгва
28
Ле Фе
17
Макенго
21
Февр
28
Коне
2
Зеффан
26
Аллевина
26
Аллевина
2
Зеффан
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
92
Маурер
70
Чам
70
Чам
92
Маурер
10
Хауи
19
Рашани
19
Рашани
10
Хауи
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
17
Макенго
44
Кари
44
Кари
17
Макенго
13
Йонгва
11
Ле Бри
11
Ле Бри
13
Йонгва
24
Калюлю
10
Катлин
10
Катлин
24
Калюлю
28
Коне
22
Дукуре
22
Дукуре
28
Коне
Остались в запасе
Клермон
Лорьян
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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