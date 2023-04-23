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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Тулуза
Лорьян - Тулуза: обзор матча 23 апреля 2023
Лорьян
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
68'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Тулуза
90'
+2
Желтая карточка
С. Спирингс
83'
Замена
В. Каманци
️️️️
Д. Генро
Желтая карточка
Г. Калюлю
82'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Э. Ле Фе
80'
Замена
И. Бонке
️️️️
Ж. Понко
79'
79'
Замена
М. Диарра
️️️️
З. Абухляль
Желтая карточка
Б. Мейте
78'
Желтая карточка
Л. Абержель
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Ф. Шаиби
Замена
Й. Катлин
️️️️
И. Силва
66'
Замена
Г. Калюлю
️️️️
Д. Йонгва
66'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
И. Коне
66'
64'
Замена
Р. Ратао
️️️️
А. Онаиву
64'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
В. Сьерро
51'
Желтая карточка
В. Сьерро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
44
Айман Кари
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
3-2-1-2-2
38
Мвого
13
Йонгва
3
Тальби
25
Ле Гофф
18
Мейте
19
Абержель
28
Ле Фе
21
Понко
21
Февр
2
Силва
28
Коне
4-2-2-2
1
Дюпе
3
Деслер
24
Руо
2
Николайсен
17
Суасо
6
Спирингс
4
Сьерро
7
Абухляль
10
Генро
45
Онаиву
27
Даллинга
13
Йонгва
24
Калюлю
24
Калюлю
13
Йонгва
21
Понко
8
Бонке
8
Бонке
21
Понко
2
Силва
10
Катлин
10
Катлин
2
Силва
28
Ле Фе
22
Дукуре
22
Дукуре
28
Ле Фе
28
Коне
9
Дьенг
9
Дьенг
28
Коне
7
Абухляль
24
Диарра
24
Диарра
7
Абухляль
10
Генро
12
Каманци
12
Каманци
10
Генро
4
Сьерро
8
Шаиби
8
Шаиби
4
Сьерро
45
Онаиву
9
Ратао
9
Ратао
45
Онаиву
Остались в запасе
Лорьян
Тулуза
1
Вито Манноне
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лорьян - Тулуза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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