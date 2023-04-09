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Нант - Монако

09.04.2023, Воскресенье, 18:05 мск Франция. Лига 1, 30 тур Нант - Монако
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Матч начнется в 18:05 мск
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Матч начнется в 18:05 мск
Франция. Лига 1 (2022/2023)
9 тур
2 октября, воскресенье 18:05 Монако 4:1 Нант
Франция. Кубок (2021/2022)
1/2 финала
2 марта, среда 23:15 Нант 2:2
(4:2)п		 Монако
Франция. Лига 1 (2021/2022)
20 тур
9 января, воскресенье 19:05 Нант 0:0 Монако
1 тур
6 августа, пятница 22:00 Монако 1:1 Нант
Франция. Лига 1 (2020/2021)
22 тур
31 января, воскресенье 23:00 Нант 1:2 Монако
3 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Монако 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2019/2020)
11 тур
25 октября, пятница 21:45 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
25 тур
16 февраля, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
1 тур
11 августа, суббота 18:00 Нант 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Монако 2:1 Нант
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Нант 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
5 марта, воскресенье 23:00 Монако 4:0 Нант
2 тур
20 августа, суббота 18:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Нант 0:0 Монако
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
21 тур
17 января, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
3 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 23:00 Монако 3:1 Нант
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Монако 1:2 Нант
2 тур
16 августа, суббота 21:00 Нант 1:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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