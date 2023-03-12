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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ланс
Клермон - Ланс: обзор матча 12 марта 2023
Клермон
12.03.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 4
Завершен
Ланс
30'
Л. Опенда
33'
Л. Опенда
34'
Л. Опенда
76'
А. Клод-Морис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Ланс
87'
Желтая карточка
Д. Машадо
81'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Л. Опенда
78'
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Фофана
Замена
Б. Диалло
️️️️
А. Маурер
77'
76'
ГОЛ! 0:4!
А. Клод-Морис
Пас отдал
Л. Опенда
74'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Томассон
74'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Фульини
Замена
Й. Гастьен
️️️️
М. Гоналон
62'
Замена
Ж. Бела
️️️️
М. Чам
62'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
62'
46'
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
44'
Желтая карточка
М. Айдара
Желтая карточка
Н. Боржес
39'
34'
ГОЛ! 0:3!
Л. Опенда
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Томассон
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Фульини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
92
Айман Маурер
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
21
Ожье
25
Конате
6
Маньин
25
Гоналон
26
Аллевина
92
Маурер
70
Чам
17
Андрич
3-1-2-2-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
21
Айдара
99
Самед
42
Фофана
10
Фульини
28
Томассон
95
Франковски
17
Опенда
7
Сотока
92
Маурер
22
Диалло
22
Диалло
92
Маурер
25
Гоналон
25
Гастьен
25
Гастьен
25
Гоналон
70
Чам
91
Бела
91
Бела
70
Чам
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
42
Фофана
14
Онана
14
Онана
42
Фофана
10
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
10
Фульини
28
Томассон
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
28
Томассон
17
Опенда
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
17
Опенда
Остались в запасе
Клермон
Ланс
12
Упарин Джоко
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
16
Янник Пандор
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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