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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Тулуза
Анжер - Тулуза: обзор матча 12 марта 2023
Анжер
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 2
Завершен
Тулуза
37'
М. Деслер
46'
Т. Даллинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Тулуза
90'
+3
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Т. Даллинга
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Х. Абделли
88'
Замена
А. Бамба
️️️️
Ф. Эль-Мелали
88'
81'
Замена
Л. Кошта
️️️️
Б. Дежегере
75'
Замена
М. Диарра
️️️️
Г. Суасо
75'
Замена
А. Онаиву
️️️️
З. Абухляль
Замена
А. Салама
️️️️
А. Эну
73'
Замена
И. Ньян
️️️️
А. Сима
64'
46'
ГОЛ! 0:2!
Т. Даллинга
46'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Р. Ратао
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Деслер
32'
Желтая карточка
Р. Ратао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бернардони
21
Думбия
22
Хунтонджи
16
Блажич
7
Валери
3
Менди
15
Капелле
8
Абделли
19
Сима
23
Эну
28
Эль-Мелали
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Деслер
2
Николайсен
24
Руо
17
Суасо
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
28
Эль-Мелали
25
Бамба
25
Бамба
28
Эль-Мелали
8
Абделли
23
Бахоя
23
Бахоя
8
Абделли
23
Эну
19
Салама
19
Салама
23
Эну
19
Сима
7
Ньян
7
Ньян
19
Сима
17
Суасо
24
Диарра
24
Диарра
17
Суасо
19
Дежегере
2
Кошта
2
Кошта
19
Дежегере
9
Ратао
8
Шаиби
8
Шаиби
9
Ратао
27
Даллинга
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
27
Даллинга
7
Абухляль
45
Онаиву
45
Онаиву
7
Абухляль
Остались в запасе
Анжер
Тулуза
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
1
Кьетил Хауг
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Анжер - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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