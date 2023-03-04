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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лилль
Ланс - Лилль: обзор матча 04 марта 2023
Ланс
04.03.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
41'
Ж. Фонте (АГ)
69'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Лилль
90'
+1
Желтая карточка
Александро
Желтая карточка
Ж. Гради
90'
+1
87'
Замена
К. Балеба
️️️️
А. Гомес
86'
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ф. Сотока
76'
70'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Гомеш
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Ж. Бамба
Замена
Д. Машадо
️️️️
А. Фульини
68'
44'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Фонте
41'
27'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Желтая карточка
С. Фофана
23'
13'
Замена
Александро
️️️️
Т. Джало
2'
Желтая карточка
А. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Самба
21
Айдара
24
Гради
4
Дансо
99
Самед
42
Фофана
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
17
Опенда
7
Сотока
3-3-2-2
30
Шевалье
35
Джало
6
Фонте
3
Гудмундссон
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
22
Веа
10
Фульини
20
Машадо
20
Машадо
10
Фульини
7
Сотока
10
Кошта
10
Кошта
7
Сотока
35
Джало
4
Александро
4
Александро
35
Джало
7
Гомес
20
Балеба
20
Балеба
7
Гомес
20
Гомеш
11
Жегрова
11
Жегрова
20
Гомеш
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
Остались в запасе
Ланс
Лилль
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ланс - Лилль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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