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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 19 февраля 2023
Тулуза
19.02.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
3'
Т. Даллинга
87'
А. Онаиву
52'
Ч. Мбемба
59'
Д. Ундер
79'
Н. Тавареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Марсель
ГОЛ! 2:3!
А. Онаиву
Пас отдал
Г. Суасо
87'
85'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
85'
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Колашинац
Замена
А. Онаиву
️️️️
З. Абухляль
84'
Замена
Д. Генро
️️️️
Б. ван ден Бомен
84'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Р. Ратао
81'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Т. Даллинга
81'
79'
ГОЛ! 1:3!
Н. Тавареш
76'
Желтая карточка
С. Колашинац
72'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Ундер
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Б. Дежегере
67'
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ундер
54'
Желтая карточка
Д. Ундер
52'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Мбемба
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Унаи
ГОЛ! 1:0!
Т. Даллинга
Пас отдал
М. Деслер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
10
Саид Хамулич
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Витинья
ЦФ
4-3-2-1
1
Дюпе
17
Суасо
2
Николайсен
24
Руо
3
Деслер
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
19
Дежегере
9
Ратао
7
Абухляль
27
Даллинга
3-2-3-1-1
13
Лопес
23
Колашинац
26
Балерди
99
Мбемба
92
Клосс
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
21
Унаи
7
Ундер
4
Санчес
19
Дежегере
8
Шаиби
8
Шаиби
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
10
Генро
10
Генро
8
ван ден Бомен
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
9
Ратао
27
Даллинга
10
Хамулич
10
Хамулич
27
Даллинга
7
Абухляль
45
Онаиву
45
Онаиву
7
Абухляль
23
Колашинац
3
Байи
3
Байи
23
Колашинац
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
7
Ундер
6
Гендузи
6
Гендузи
7
Ундер
21
Унаи
17
Малиновский
17
Малиновский
21
Унаи
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Тулуза - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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