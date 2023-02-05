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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ницца
Марсель - Ницца: обзор матча 05 февраля 2023
Марсель
05.02.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Ницца
60'
Р. Малиновский
38'
С. Диоп
44'
Г. Лаборд
85'
Б. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ницца
85'
ГОЛ! 1:3!
Б. Браими
Пас отдал
А. Менди
Замена
А. Унаи
️️️️
М. Гендузи
82'
82'
Замена
А. Менди
️️️️
Г. Лаборд
73'
Замена
П. Росарио
️️️️
Ю. Ндайшими
73'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Моффи
Замена
Ж. Верету
️️️️
В. Ронжье
70'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Ч. Мбемба
70'
66'
Замена
Х. Будауи
️️️️
А. Рэмзи
66'
Замена
Б. Браими
️️️️
С. Диоп
ГОЛ! 1:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
А. Санчес
60'
59'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Витинья
46'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Пайет
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Г. Лаборд
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
3-2-2-2-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
2
Жиго
17
Тавареш
92
Клосс
21
Ронжье
6
Гендузи
10
Пайет
7
Ундер
9
Витинья
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
3
Лотомба
21
Рэмзи
10
Диоп
9
Моффи
9
Лаборд
99
Мбемба
23
Колашинац
23
Колашинац
99
Мбемба
6
Гендузи
21
Унаи
21
Унаи
6
Гендузи
21
Ронжье
17
Верету
17
Верету
21
Ронжье
9
Витинья
17
Малиновский
17
Малиновский
9
Витинья
10
Пайет
4
Санчес
4
Санчес
10
Пайет
9
Лаборд
33
Менди
33
Менди
9
Лаборд
55
Ндайшими
13
Росарио
13
Росарио
55
Ндайшими
21
Рэмзи
6
Будауи
6
Будауи
21
Рэмзи
9
Моффи
6
Баркли
6
Баркли
9
Моффи
10
Диоп
7
Браими
7
Браими
10
Диоп
Остались в запасе
Марсель
Ницца
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Марсель - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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