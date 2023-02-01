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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Труа
Тулуза - Труа: обзор матча 01 февраля 2023
Тулуза
01.02.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 1
Завершен
Труа
16'
Т. Даллинга
36'
Ф. Шаиби
55'
Б. ван ден Бомен (П)
88'
А. Онаиву
12'
М. Бальде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Труа
ГОЛ! 4:1!
А. Онаиву
Пас отдал
А. Руо
88'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
Б. Дежегере
84'
84'
Замена
️️️️
Я. Ларуки
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Р. Ратао
84'
83'
Замена
Р. Рипар
️️️️
А. Тибиди
75'
Желтая карточка
Д. Поросо
Замена
В. Сьерро
️️️️
Б. ван ден Бомен
71'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
71'
68'
Замена
А. Брус
️️️️
Т. Бальде
68'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Р. Куаме
Замена
З. Абухляль
️️️️
Ф. Шаиби
63'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. ван ден Бомен
55'
45'
Желтая карточка
Й. Салмье
42'
Желтая карточка
Л. Агум
ГОЛ! 2:1!
Ф. Шаиби
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
36'
Желтая карточка
А. Руо
27'
20'
Замена
А. Тибиди
️️️️
М. Бальде
ГОЛ! 1:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
16'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бальде
Желтая карточка
М. Дюпе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Marlos Moreno
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюпе
17
Суасо
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
6
Спирингс
9
Ратао
27
Даллинга
3-4-1-2
93
Гайо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
12
Поросо
19
Бальде
7
Шавалерен
6
Агум
76
Ларуки
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
19
Дежегере
5
Циггарас
5
Циггарас
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
4
Сьерро
4
Сьерро
8
ван ден Бомен
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
9
Ратао
8
Шаиби
7
Абухляль
7
Абухляль
8
Шаиби
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
19
Бальде
5
Брус
5
Брус
19
Бальде
26
Куаме
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
26
Куаме
Тибиди
9
Рипар
9
Рипар
Тибиди
17
Бальде
25
Тибиди
25
Тибиди
17
Бальде
Остались в запасе
Тулуза
Труа
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Marlos Moreno
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Marlos Moreno
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Тулуза - Труа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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