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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 29 января 2023
Ницца
29.01.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
34'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Лилль
90'
+4
Желтая карточка
Т. Джало
85'
Желтая карточка
А. Гомес
78'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
Х. Будауи
78'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Диоп
78'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
78'
Желтая карточка
К. Тюрам
72'
Желтая карточка
Г. Лаборд
68'
Замена
П. Росарио
️️️️
А. Рэмзи
67'
Замена
Б. Браими
️️️️
Б. Буанани
67'
62'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Л. Йоро
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Б. Буанани
34'
Желтая карточка
Данте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
19
Matteo Makhabe
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
10
Диоп
26
Буанани
9
Лаборд
3-2-1-1-3
30
Шевалье
6
Фонте
35
Джало
15
Йоро
18
Диаките
31
Исмаили
7
Гомес
5
Кабелла
15
Дэвид
22
Веа
18
Байо
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
6
Будауи
55
Ндайшими
55
Ндайшими
6
Будауи
21
Рэмзи
13
Росарио
13
Росарио
21
Рэмзи
10
Диоп
6
Баркли
6
Баркли
10
Диоп
26
Буанани
7
Браими
7
Браими
26
Буанани
15
Йоро
8
Мартен
8
Мартен
15
Йоро
15
Дэвид
11
Жегрова
11
Жегрова
15
Дэвид
Остались в запасе
Ницца
Лилль
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
19
Matteo Makhabe
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
19
Matteo Makhabe
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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