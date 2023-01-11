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Материалы

ПСЖ - Анжер

11.01.2023, Среда, 23:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Лига 1, 18 тур ПСЖ - Анжер
Франция. Лига 1 (2021/2022)
33 тур
20 апреля, среда 22:00 Анжер 0:3 ПСЖ
10 тур
15 октября, пятница 22:00 ПСЖ 2:1 Анжер
Франция. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
21 апреля, среда 19:45 ПСЖ 5:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2020/2021)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Анжер 0:1 ПСЖ
6 тур
2 октября, пятница 22:00 ПСЖ 6:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2019/2020)
9 тур
5 октября, суббота 18:30 ПСЖ 4:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2018/2019)
36 тур
11 мая, суббота 18:00 Анжер 1:2 ПСЖ
3 тур
25 августа, суббота 18:00 ПСЖ 3:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2017/2018)
31 тур
14 марта, среда 19:00 ПСЖ 2:1 Анжер
12 тур
4 ноября, суббота 19:00 Анжер 0:5 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
Финал
27 мая, суббота 22:00 Анжер 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
33 тур
14 апреля, пятница 21:45 Анжер 0:2 ПСЖ
15 тур
30 ноября, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
23 января, суббота 19:00 ПСЖ 5:1 Анжер
16 тур
1 декабря, вторник 21:00 Анжер 0:0 ПСЖ
Франция. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
20 апреля, среда 22:45 Анжер 1:3 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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