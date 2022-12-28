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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Нант
Труа - Нант: обзор матча 28 декабря 2022
Труа
28.12.2022, среда, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Нант
Замена
Д. Поросо
️️️️
Й. Салмье
88'
84'
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Саймон
84'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
К. Мерлен
79'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
75'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
П. Чиривелья
Замена
А. Абдирахман Ахмед
️️️️
В. Одобер
71'
67'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Мохамед
67'
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
С. Корчиа
14'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-3-1-3
1
Лиш
19
Бальде
14
Палмер-Браун
21
Салмье
5
Конте
7
Шавалерен
5
Брус
26
Куаме
28
Одобер
9
Рипар
9
Лопеш
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Жиротто
21
Кастеллетто
5
Паллуа
14
Корчиа
4
Чиривелья
26
Мерлен
17
Сиссоко
10
Бляс
27
Саймон
42
Мохамед
21
Салмье
12
Поросо
12
Поросо
21
Салмье
28
Одобер
7
Ахмед
7
Ахмед
28
Одобер
26
Мерлен
22
Траоре
22
Траоре
26
Мерлен
14
Корчиа
18
Сентонс
18
Сентонс
14
Корчиа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
8
Мутуссами
4
Чиривелья
27
Саймон
29
Гессан
29
Гессан
27
Саймон
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
Остались в запасе
Труа
Нант
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Труа - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
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