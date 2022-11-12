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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Клермон
Ланс - Клермон: обзор матча 12 ноября 2022
Ланс
12.11.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Клермон
60'
У. Саид
68'
С. Фофана
39'
С. Абдул Самед (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Клермон
Замена
И. Бура
️️️️
Д. Машадо
90'
Замена
Ж. Онана
️️️️
Ф. Сотока
89'
87'
Замена
Б. Байе
️️️️
Й. Маньин
86'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Й. Гастьен
85'
Желтая карточка
К. Андрич
75'
Замена
М. Чам
️️️️
С. Хауи
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Кошта
74'
ГОЛ! 2:1!
С. Фофана
Пас отдал
Ж. Гради
68'
68'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Г. Кюи
67'
Замена
Б. Диалло
️️️️
Э. Рашани
Желтая карточка
С. Абдул Самед
65'
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Саид
64'
ГОЛ! 1:1!
У. Саид
60'
45'
+1
Желтая карточка
Й. Гастьен
42'
Желтая карточка
Г. Кюи
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Абдул Самед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Клермон
1
Диав Мори
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Брэндон Байе
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
22
Саид
7
Сотока
3-2-3-2
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
25
Гастьен
6
Маньин
91
Бела
10
Хауи
19
Рашани
17
Андрич
99
Кюи
20
Машадо
14
Бура
14
Бура
20
Машадо
7
Сотока
14
Онана
14
Онана
7
Сотока
10
Кошта
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Кошта
22
Саид
17
Опенда
17
Опенда
22
Саид
19
Рашани
22
Диалло
22
Диалло
19
Рашани
99
Кюи
26
Аллевина
26
Аллевина
99
Кюи
6
Маньин
6
Байе
6
Байе
6
Маньин
25
Гастьен
25
Гоналон
25
Гоналон
25
Гастьен
10
Хауи
70
Чам
70
Чам
10
Хауи
Остались в запасе
Ланс
Клермон
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦП
12
Упарин Джоко
ВР
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Ланс - Клермон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
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