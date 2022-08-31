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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ницца
Лилль - Ницца: обзор матча 31 августа 2022
Лилль
31.08.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
20'
Ж. Бамба
22'
А. Делор (П)
29'
Н. Пепе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Ницца
90'
+1
Желтая карточка
К. Тюрам
90'
+1
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
К. Тюрам
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Э. Жегрова
90'
87'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Делор
Желтая карточка
Ж. Бамба
85'
81'
Желтая карточка
Ю. Аталь
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Исмаили
80'
73'
Желтая карточка
М. Бар
Замена
М. Байо
️️️️
Ю. Языджи
68'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Пепе
26'
Желтая карточка
П. Росарио
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Делор
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Ю. Языджи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
26
Бадредин Буанани
ЦФ
4-2-3-1
1
Жардим
31
Исмаили
18
Диаките
6
Фонте
35
Джало
21
Андре
7
Гомес
19
Бамба
97
Языджи
11
Жегрова
15
Дэвид
3-4-1-2
1
Шмейхель
2
Вити
4
Данте
20
Тодибо
20
Аталь
13
Росарио
19
Тюрам
26
Бар
21
Рэмзи
9
Делор
19
Пепе
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
11
Жегрова
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
11
Жегрова
97
Языджи
18
Байо
18
Байо
97
Языджи
19
Тюрам
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
19
Тюрам
9
Делор
7
Браими
7
Браими
9
Делор
Остались в запасе
Лилль
Ницца
30
Люка Шевалье
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Лилль - Ницца
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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