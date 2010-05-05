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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Эспаньол
Сарагоса - Эспаньол: обзор матча 05 мая 2010
Сарагоса
05.05.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
78'
А. Колунга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Эспаньол
Замена
А. Санчес
️️️️
Элизеу
Замена
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Х. Форлин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Колунга
Вторая желтая
Н. Пареха
Желтая карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
Ф. Маркес
️️️️
Х. Кальехон
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
П. Амо
Замена
И. Алонсо
️️️️
П. Освальдо
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Агилар
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
М. Уртадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
30
Алекс Санчес
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
19
Элизеу
0
Пабло Амо
37
Обрадович
15
Контини
21
Агилар
7
Эдмилсон
14
Габи
23
Понцио
27
Колунга
14
Арисменди
3-2-1-2-2
13
Камени
2
Пареха
18
Форлин
5
Амат
4
Руис
3
Гарсиа
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
10
Освальдо
19
Элизеу
30
Санчес
30
Санчес
19
Элизеу
14
Арисменди
7
Лафита
7
Лафита
14
Арисменди
21
Агилар
21
Эррера
21
Эррера
21
Агилар
10
Освальдо
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Освальдо
7
Кальехон
0
Маркес
0
Маркес
7
Кальехон
Остались в запасе
Сарагоса
Эспаньол
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Сарагоса - Эспаньол
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Ла Ромареда
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