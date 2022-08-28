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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Селтик
Данди Юнайтед - Селтик: обзор матча 28 августа 2022
Данди Юнайтед
28.08.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 9
Завершен
Селтик
15'
К. Фурухаси
40'
К. Фурухаси
45+2'
К. Фурухаси
45+6'
Жота
50'
Л. Абада
55'
Й. Юранович
59'
Л. Абада
77'
Л. Абада
81'
К. Старфельт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Селтик
81'
ГОЛ! 0:9!
К. Старфельт
Пас отдал
Д. Тернбулл
78'
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Л. Абада
77'
ГОЛ! 0:8!
Л. Абада
Пас отдал
Д. Маэда
Замена
И. Нисканен
️️️️
G. Middleton
63'
62'
Замена
А. Муй
️️️️
Р. Хатате
62'
Замена
Д. Форрест
️️️️
К. Фурухаси
62'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Жота
62'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
59'
ГОЛ! 0:7!
Л. Абада
Пас отдал
Р. Хатате
Замена
Н. Кларк
️️️️
С. Флетчер
59'
Замена
C. Sibbald
️️️️
И. Харкс
59'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
A. Meekison
58'
55'
ГОЛ! 0:6!
Й. Юранович
50'
ГОЛ! 0:5!
Л. Абада
Пас отдал
М. О'Райли
45'
+6
ГОЛ! 0:4!
Жота
Пас отдал
М. О'Райли
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
К. Фурухаси
Пас отдал
Л. Абада
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Фурухаси
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
Желтая карточка
С. Флетчер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
10
Archie Meekison
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
32
Тони Уотт
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Селтик
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
1-1-5
22
Эрикссон
33
63
Левитт
33
26
Флетчер
6
Харкс
45
6
4-3-3
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
11
Абада
7
Фурухаси
7
Жота
6
Харкс
10
10
6
Харкс
10
17
МакГрат
17
МакГрат
10
45
21
Нисканен
21
Нисканен
45
26
Флетчер
10
Кларк
10
Кларк
26
Флетчер
7
Фурухаси
49
Форрест
49
Форрест
7
Фурухаси
11
Абада
26
Бернабеи
26
Бернабеи
11
Абада
33
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
33
О'Райли
5
Хатате
13
Муй
13
Муй
5
Хатате
7
Жота
38
Маэда
38
Маэда
7
Жота
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Селтик
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
Остались в запасе
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Данди Юнайтед - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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