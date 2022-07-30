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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Данди Юнайтед
Килмарнок - Данди Юнайтед: обзор матча 30 июля 2022
Килмарнок
30.07.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
90+1'
Э. Тэйлор
43'
Д. Левитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Данди Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
Э. Тэйлор
Пас отдал
И. Кэмерон
90'
+1
Желтая карточка
Э. Тэйлор
83'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
Д. Райт
80'
71'
Вторая желтая
И. Харкс
71'
Замена
И. Нисканен
️️️️
С. Флетчер
Замена
Д. Армстронг
️️️️
К. Лафферти
67'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
А. Пауэр
60'
55'
Замена
G. Middleton
️️️️
M. Anim Cudjoe
49'
Желтая карточка
И. Харкс
Желтая карточка
А. Пауэр
47'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Левитт
Пас отдал
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
26
Джо Райт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
77
Дэнни Армстронг
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3-2-5
24
3
Тэйлор
23
Майо
2
Алебиосу
4
Пауэр
31
Полворт
7
МакКензи
9
Лафферти
18
Шоу
23
26
Райт
3-2-5
4
33
10
58
63
Левитт
33
25
Эдвардс
6
Харкс
32
Уотт
26
Флетчер
4
Пауэр
4
Доннелли
4
Доннелли
4
Пауэр
9
Лафферти
77
Армстронг
77
Армстронг
9
Лафферти
26
Райт
18
Кэмерон
18
Кэмерон
26
Райт
26
Флетчер
21
Нисканен
21
Нисканен
26
Флетчер
58
45
45
58
Остались в запасе
Килмарнок
Данди Юнайтед
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Килмарнок - Данди Юнайтед
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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