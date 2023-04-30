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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Лидс
Борнмут - Лидс: обзор матча 30 апреля 2023
Борнмут
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Лидс
20'
Ж. Лерма
24'
Ж. Лерма
63'
Д. Соланке
90+1'
А. Семеньо
32'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Лидс
ГОЛ! 4:1!
А. Семеньо
Пас отдал
Д. Энтони
90'
+1
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Соланке
89'
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Мур
83'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Ротуэлл
73'
71'
Замена
А. Форшоу
️️️️
У. МакКенни
70'
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
ГОЛ! 3:1!
Д. Соланке
63'
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
62'
Замена
Д. Энтони
️️️️
М. Винья
62'
Желтая карточка
А. Смит
55'
34'
Замена
М. Вебер
️️️️
Л. Купер
32'
ГОЛ! 2:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
В. Гнонто
ГОЛ! 2:0!
Ж. Лерма
24'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лерма
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
19
Родриго
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
6
Винья
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
7
Ротуэлл
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
11
Уаттара
19
Соланке
4-1-1-3-1
30
Мелье
5
Кристенсен
4
Кох
6
Купер
12
Эйлинг
21
Рока
22
МакКенни
38
Саммервил
11
Харрисон
29
Гнонто
45
Бэмфорд
19
Соланке
3
Стейси
3
Стейси
19
Соланке
7
Ротуэлл
4
Кук
4
Кук
7
Ротуэлл
Мур
42
Семеньо
42
Семеньо
Мур
6
Винья
19
Энтони
19
Энтони
6
Винья
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
6
Купер
8
Вебер
8
Вебер
6
Купер
22
МакКенни
28
Форшоу
28
Форшоу
22
МакКенни
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Борнмут
Лидс
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Борнмут - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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