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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ньюкасл
Брентфорд - Ньюкасл: обзор матча 08 апреля 2023
Брентфорд
08.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
45+1'
А. Тони (П)
54'
Д. Райя (АГ)
61'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ньюкасл
90'
+5
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
87'
Желтая карточка
А. Исак
87'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
87'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
А. Исак
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Ми
82'
Замена
В. Янельт
️️️️
К. Нергор
81'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Д. Да Силва
74'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
А. Хики
74'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Исак
Пас отдал
К. Уилсон
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Райя
46'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Мерфи
46'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Ш. Лонгстафф
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тони
45'
+1
Пенальти не реализован!
А. Тони
30'
28'
Желтая карточка
С. Ботман
Замена
Занка
️️️️
П. Янссон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Райя
15
Ми
2
Пайннок
18
Янссон
2
Хики
3
Генри
23
Нергор
10
Да Силва
8
Йенсен
7
Шаде
17
Тони
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
5
Шер
33
Берн
28
Уиллок
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
18
Янссон
25
Занка
25
Занка
18
Янссон
23
Нергор
27
Янельт
27
Янельт
23
Нергор
10
Да Силва
26
Баптист
26
Баптист
10
Да Силва
15
Ми
9
Висса
9
Висса
15
Ми
2
Хики
19
Мбемо
19
Мбемо
2
Хики
23
Мерфи
10
Гордон
10
Гордон
23
Мерфи
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
Гордон
9
Исак
24
Ласселлс
24
Ласселлс
9
Исак
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
8
Лонгстафф
13
Уилсон
13
Уилсон
8
Лонгстафф
Остались в запасе
Брентфорд
Ньюкасл
1
Томас Стракоша
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брентфорд - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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