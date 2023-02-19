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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Тоттенхэм - Вест Хэм

19.02.2023, Воскресенье, 19:30 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 24 тур Тоттенхэм - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
31 августа, среда 21:45 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
30 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм
9 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/4 финала
22 декабря, среда 22:45 Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
21 февраля, воскресенье 15:00 Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм
5 тур
18 октября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
31 тур
23 июня, вторник 22:15 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
13 тур
23 ноября, суббота 15:30 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
36 тур
27 апреля, суббота 14:30 Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
9 тур
20 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
31 октября, среда 22:45 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 января, четверг 23:00 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм
6 тур
23 сентября, суббота 14:30 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 22:00 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 22:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
12 тур
19 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
2 марта, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
13 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм
1 тур
16 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
18 декабря, среда 23:45 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
25 февраля, понедельник 23:59 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 15:45 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
3 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2009

29 июля, среда 14:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
11 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм
16 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:0 Вест Хэм
14 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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