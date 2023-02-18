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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лидс
Эвертон - Лидс: обзор матча 18 февраля 2023
Эвертон
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
64'
Ш. Коулмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Лидс
86'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Д. Харрисон
Замена
Э. Симмс
️️️️
Н. Мопе
81'
78'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
У. МакКенни
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
74'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Коулмен
Пас отдал
А. Ивоби
64'
61'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Саммервил
46'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
М. Вебер
44'
Желтая карточка
У. МакКенни
Желтая карточка
А. Дукуре
44'
Желтая карточка
Д. Макнил
44'
43'
Желтая карточка
Т. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Майкл Скубала
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
15
Коди
6
Тарковски
23
Коулмен
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
17
Ивоби
11
Мопе
4-1-1-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
8
Вебер
4
Кох
23
Фирпо
12
Адамс
22
МакКенни
38
Саммервил
29
Гнонто
11
Харрисон
45
Бэмфорд
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
11
Мопе
9
Симмс
9
Симмс
11
Мопе
11
Харрисон
20
Гринвуд
20
Гринвуд
11
Харрисон
8
Вебер
5
Кристенсен
5
Кристенсен
8
Вебер
38
Саммервил
11
Ааронсон
11
Ааронсон
38
Саммервил
22
МакКенни
10
Рюттер
10
Рюттер
22
МакКенни
Остались в запасе
Эвертон
Лидс
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Майкл Скубала
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Майкл Скубала
Статистика матча Эвертон - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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