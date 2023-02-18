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Брентфорд - Кристал Пэлас
Брентфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 18 февраля 2023
Брентфорд
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
90+6'
В. Янельт
69'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:1!
В. Янельт
Пас отдал
Б. Мбемо
90'
+6
Замена
Ш. Баптист
️️️️
К. Нергор
84'
82'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Т. Митчелл
80'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
80'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
М. Олисе
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
А. Хики
76'
Замена
В. Янельт
️️️️
Р. Генри
76'
Желтая карточка
К. Нергор
75'
69'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
63'
Замена
Э. Эзе
️️️️
А. Локонга
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
63'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Д. Да Силва
63'
35'
Желтая карточка
Й. Андерсен
13'
Желтая карточка
Ж. Айю
Желтая карточка
Б. Ми
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-1-2
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
6
Локонга
27
Шлупп
17
Олисе
14
Матета
10
Айю
3
Генри
27
Янельт
27
Янельт
3
Генри
23
Нергор
26
Баптист
26
Баптист
23
Нергор
2
Хики
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
2
Хики
10
Да Силва
24
Дамсгор
24
Дамсгор
10
Да Силва
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
3
Митчелл
26
Ричардс
26
Ричардс
3
Митчелл
17
Олисе
8
Ахамада
8
Ахамада
17
Олисе
6
Локонга
10
Эзе
10
Эзе
6
Локонга
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Брентфорд
Кристал Пэлас
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
41
Джо Уитворт
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Брентфорд - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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