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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Борнмут
Лидс - Борнмут: обзор матча 05 ноября 2022
Лидс
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 3
Завершен
Борнмут
3'
Родриго (П)
60'
С. Гринвуд
68'
Л. Купер
84'
К. Саммервил
7'
М. Тавернье
19'
Ф. Биллинг
48'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Борнмут
Желтая карточка
Д. Гелхардт
90'
+3
88'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Ф. Биллинг
88'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
М. Сенеси
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Б. Ааронсон
86'
ГОЛ! 4:3!
К. Саммервил
Пас отдал
В. Гнонто
84'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
81'
73'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Р. Фредерикс
ГОЛ! 3:3!
Л. Купер
Пас отдал
С. Гринвуд
68'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
62'
ГОЛ! 2:3!
С. Гринвуд
60'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Рока
54'
52'
Желтая карточка
К. Мефам
48'
ГОЛ! 1:3!
Д. Соланке
Пас отдал
М. Тавернье
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Харрисон
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Лерма
19'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Биллинг
Пас отдал
М. Тавернье
7'
ГОЛ! 1:1!
М. Тавернье
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Родриго
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
4
Кох
6
Купер
4
Стрейк
5
Кристенсен
12
Адамс
21
Рока
11
Харрисон
11
Ааронсон
38
Саммервил
19
Родриго
4-3-1-2
12
Траверс
2
Фредерикс
5
Сенеси
15
Смит
2
Мефам
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
11
Харрисон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Харрисон
21
Рока
20
Гринвуд
20
Гринвуд
21
Рока
11
Ааронсон
12
Эйлинг
12
Эйлинг
11
Ааронсон
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
2
Фредерикс
3
Стейси
3
Стейси
2
Фредерикс
5
Сенеси
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
5
Сенеси
8
Биллинг
19
Станислас
19
Станислас
8
Биллинг
Остались в запасе
Лидс
Борнмут
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
45
Кэмерон Плейн
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Лидс - Борнмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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