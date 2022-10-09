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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Лидс
Кристал Пэлас - Лидс: обзор матча 09 октября 2022
Кристал Пэлас
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
24'
О. Эдуард
76'
Э. Эзе
10'
П. Стрейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Лидс
90'
+6
Желтая карточка
Р. Кох
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
86'
Замена
У. Хьюз
️️️️
М. Олисе
85'
84'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
М. Рока
84'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Р. Кристенсен
Желтая карточка
М. Олисе
82'
79'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
ГОЛ! 2:1!
Э. Эзе
Пас отдал
В. Заа
76'
76'
Замена
М. Клих
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
Т. Митчелл
️️️️
Ж. Айю
65'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
64'
62'
Замена
К. Саммервил
️️️️
П. Бэмфорд
50'
Желтая карточка
П. Стрейк
Желтая карточка
М. Гехи
38'
ГОЛ! 1:1!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Олисе
24'
Желтая карточка
Ш. Дукур
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Стрейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Гуаита
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
10
Айю
4-2-2-2
30
Мелье
5
Кристенсен
6
Купер
4
Стрейк
4
Кох
12
Адамс
21
Рока
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
45
Бэмфорд
10
Айю
3
Митчелл
3
Митчелл
10
Айю
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
17
Олисе
19
Хьюз
19
Хьюз
17
Олисе
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
5
Кристенсен
12
Эйлинг
12
Эйлинг
5
Кристенсен
11
Ааронсон
43
Клих
43
Клих
11
Ааронсон
45
Бэмфорд
38
Саммервил
38
Саммервил
45
Бэмфорд
21
Рока
11
Гелхардт
11
Гелхардт
21
Рока
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лидс
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Кристал Пэлас - Лидс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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