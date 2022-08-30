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Кристал Пэлас - Брентфорд
Кристал Пэлас - Брентфорд: обзор матча 30 августа 2022
Кристал Пэлас
30.08.2022, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
59'
В. Заа
88'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Брентфорд
Желтая карточка
Ш. Дукур
90'
+6
88'
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Пас отдал
В. Янельт
83'
Желтая карточка
А. Тони
Замена
Т. Митчелл
️️️️
М. Олисе
80'
79'
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Хики
79'
Замена
Й. Висса
️️️️
М. Йенсен
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Эзе
76'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. Шлупп
76'
72'
Желтая карточка
А. Хики
67'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Льюис-Поттер
67'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Б. Мбемо
67'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Ш. Баптист
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
Ш. Дукур
59'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
42
Каден Родни
ЦП
88
Киллиан Филлипс
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
4-1-1-3-1
13
Гуаита
17
Клайн
6
Гехи
2
Андерсен
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
14
Матета
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
25
Занка
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
26
Баптист
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
17
Тони
17
Олисе
3
Митчелл
3
Митчелл
17
Олисе
27
Шлупп
19
Миливойевич
19
Миливойевич
27
Шлупп
10
Эзе
10
Айю
10
Айю
10
Эзе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
19
Мбемо
16
Ониика
16
Ониика
19
Мбемо
26
Баптист
10
Да Силва
10
Да Силва
26
Баптист
2
Хики
7
Годдос
7
Годдос
2
Хики
8
Йенсен
9
Висса
9
Висса
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брентфорд
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
42
Каден Родни
ЦП
88
Киллиан Филлипс
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
42
Каден Родни
ЦП
88
Киллиан Филлипс
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кристал Пэлас - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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