Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
ЧМ по футболу 2022
Камерун - Бразилия
×
Подтвердить
Отмена
×
Судьи
Главный судья:
Исмаил Эльфат (Остин)
Материалы
3 декабря 2022
00:58
Бразилия прервала рекордную серию, которая длилась с 1998 года
3
00:37
Абубакар повторил достижение Зидана, установленное французом на ЧМ-2006
2
00:00
ЧМ-2022. Бразилия уступила Камеруну (0:1), Абубакар забил на 92-й минуте и получил красную за снятую футболку
3
2 декабря 2022
22:59
Фото
Фанаты сборной Бразилии разместили баннер, адресованный Пеле
22:35
39-летний Алвес установил рекорд сборной Бразилии на ЧМ
20:58
Камерун – Бразилия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
19:35
Где и во сколько смотреть матч Камерун – Бразилия: 2 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
19:34
Камерун – Бразилия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 2 декабря
1
30 ноября 2022
04:39
Бразилия сыграет с Камеруном резервным составом (Globo)
3
29 ноября 2022
23:18
Неймар пропустит матч с Камеруном. У него поднялась температура
Камерун - Бразилия
02.12.2022, Пятница, 22:00 мск
Лусаил, стадион
Лусаил Иконик
Трансляция:
Матч! Премьер
Чемпионат мира, 3 тур
Камерун
-
Бразилия
Поделиться
0
Твитнуть
0
Трансляция
Протокол
Расстановка
История игр
Таблица
Комментарии
Товарищеские матчи. Сборные 2018
20 ноября, вторник
22:30
Бразилия
1:0
Камерун
Чемпионат мира 2014, группа A
3 тур
23 июня, понедельник
23:59
Камерун
1:4
Бразилия
Группа G
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Бразилия
3
2
0
1
3:1
+2
6
2.
Швейцария
3
2
0
1
4:3
+1
6
3.
Камерун
3
1
1
1
4:4
0
4
4.
Сербия
3
0
1
2
5:8
-3
1
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение