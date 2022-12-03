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Судьи
Главный судья:
Исмаил Эльфат (Остин)
Материалы

Камерун - Бразилия

02.12.2022, Пятница, 22:00 мск Лусаил, стадион Лусаил Иконик Трансляция: Матч! Премьер Чемпионат мира, 3 тур Камерун - Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2018

20 ноября, вторник 22:30 Бразилия 1:0 Камерун
Чемпионат мира 2014, группа A
3 тур
23 июня, понедельник 23:59 Камерун 1:4 Бразилия
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 0 1 3:1 +2 6
2. Швейцария 3 2 0 1 4:3 +1 6
3. Камерун 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Сербия 3 0 1 2 5:8 -3 1
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