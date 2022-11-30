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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
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Эквадор - Сенегал

29.11.2022, Вторник, 18:00 мск Доха, стадион Халифа Интернешнл Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 3 тур Эквадор - Сенегал
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Сенегал 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Эквадор 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Катар 3 0 0 3 1:7 -6 0
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