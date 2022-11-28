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Южная Корея - Гана

28.11.2022, Понедельник, 16:00 мск Эр-Райян, стадион Эдьюкейшн Сити Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Южная Корея - Гана
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 июня, вторник 03:00 Гана 4:0 Южная Корея
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия 3 2 0 1 6:4 +2 6
2. Южная Корея 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Уругвай 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Гана 3 1 0 2 5:7 -2 3
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    Рейтинг: +487

    Андреич 28 ноября 2022, 18:02

    Корея - бомбический 2й тайм! Особенно концовка!

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    Рейтинг: +476

    the teacher 28 ноября 2022, 17:34

    вот нехристи жгут )) ну почему млять наши деревяшки хотя-бы так не могут играть?

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    Рейтинг: +872

    3meeeD > the teacher 28 ноября 2022, 18:16

    Иногда могут
    Но эту сборную я не приемлю
    Особенно было Соболева
    P.S. Какой же отрезок Урал выдал,браво!!!

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    Рейтинг: +64

    Ольгерт > 3meeeD 29 ноября 2022, 06:52

    Про Урал полностью поддерживаю. А про сборную: 1988 год самая сильная сборка. Сейчас даже подобной не будет

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