Южная Корея - Гана

Корея - бомбический 2й тайм! Особенно концовка!
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|10 июня, вторник
|03:00
|Гана
|4:0
|Южная Корея
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|10 июня, вторник
|03:00
|Гана
|4:0
|Южная Корея
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия
|3
|2
|0
|1
|6:4
|+2
|6
|2.
|Южная Корея
|3
|1
|1
|1
|4:4
|0
|4
|3.
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Гана
|3
|1
|0
|2
|5:7
|-2
|3
вот нехристи жгут )) ну почему млять наши деревяшки хотя-бы так не могут играть?
Иногда могут
Но эту сборную я не приемлю
Особенно было Соболева
P.S. Какой же отрезок Урал выдал,браво!!!