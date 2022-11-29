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Главный судья:
Мохаммед Абдулла Мохаммед
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Камерун - Сербия

28.11.2022, Понедельник, 13:00 мск Аль-Вакра, стадион Аль Жануб Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Камерун - Сербия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

5 июня, суббота 22:30 Сербия 4:3 Камерун
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 0 1 3:1 +2 6
2. Швейцария 3 2 0 1 4:3 +1 6
3. Камерун 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Сербия 3 0 1 2 5:8 -3 1
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