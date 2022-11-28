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Хорватия - Канада

27.11.2022, Воскресенье, 19:00 мск Доха, стадион Халифа Интернешнл Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Хорватия - Канада
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Марокко 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Хорватия 3 1 2 0 4:1 +3 5
3. Бельгия 3 1 1 1 1:2 -1 4
4. Канада 3 0 0 3 2:7 -5 0
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