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ЧМ по футболу 2022
Хорватия - Канада
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Материалы
28 ноября 2022
09:49
Сборная Канады забила свой первый гол в истории ЧМ
27 ноября 2022
23:16
«Хорватия показала, кто кого поимел». Крамарич – о словах тренера Канады
20:57
ЧМ-2022. Канада уступила Хорватии (1:4) и досрочно вылетела с турнира. Экс-игрок «Рубина» забил
11
18:21
Хорватия – Канада: стартовые составы на матч ЧМ-2022
17:51
Хорватия – Канада: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 27 ноября
17:50
Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Канада 27 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
03:30
Далич отреагировал на провокационное заявление тренера Канады о матче с Хорватией
26 ноября 2022
17:43
Фото
«У тебя длинный язык, но есть ли яйца?». Хорватская газета ответила тренеру сборной Канады
5
16:38
Тренер сборной Канады Хердман: «Сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию»
9
Хорватия - Канада
27.11.2022, Воскресенье, 19:00 мск
Доха, стадион
Халифа Интернешнл
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат мира, 2 тур
Хорватия
-
Канада
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Группа F
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Марокко
3
2
1
0
4:1
+3
7
2.
Хорватия
3
1
2
0
4:1
+3
5
3.
Бельгия
3
1
1
1
1:2
-1
4
4.
Канада
3
0
0
3
2:7
-5
0
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