Польша - Саудовская Аравия

До чего удивительна и непредсказуема жизнь: сказал бы кто, что буду болеть за Саудовскую Аравию (пусть и только в одном матче), вряд ли бы поверил в такое.
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Польша
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|3.
|Мексика
|3
|1
|1
|1
|2:3
|-1
|4
|4.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
До чего удивительна и непредсказуема жизнь: сказал бы кто, что буду болеть за Саудовскую Аравию (пусть и только в одном матче), вряд ли бы поверил в такое.