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Главный судья:
Вилтон Сампайо
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Польша - Саудовская Аравия

26.11.2022, Суббота, 16:00 мск Эр-Райян, стадион Эдьюкейшн Сити Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Польша - Саудовская Аравия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Польша 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Мексика 3 1 1 1 2:3 -1 4
4. Саудовская Аравия 3 1 0 2 3:5 -2 3
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    Рейтинг: +229

    Nevskij 26 ноября 2022, 16:00

    До чего удивительна и непредсказуема жизнь: сказал бы кто, что буду болеть за Саудовскую Аравию (пусть и только в одном матче), вряд ли бы поверил в такое.

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