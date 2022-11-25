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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)
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Катар - Сенегал

25.11.2022, Пятница, 16:00 мск Доха, стадион Аль Тумама Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Катар - Сенегал
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Сенегал 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Эквадор 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Катар 3 0 0 3 1:7 -6 0
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