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ЧМ по футболу 2022
Уэльс - Иран
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Судьи
Главный судья:
Марио Эскобар
Материалы
26 ноября 2022
00:41
«Фантастический матч, горжусь Сердаром». Агент оценил игру Азмуна во встрече с Уэльсом
3
25 ноября 2022
20:39
Канделаки отреагировала на травму Азмуна. Она называла его игроком сборной России
1
20:27
Азмун объяснил, почему придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу
1
19:01
Репортер фотографировал протестные флаги иранских фанатов. Охрана его окружила и заставила удалить кадры
17:23
Бэйл прокомментировал поражение Уэльса от Ирана на ЧМ-2022
2
16:30
Фото
Назван лучший игрок матча Уэльс – Иран
16:26
Фото
Азмун придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу
5
16:00
Иран впервые обыграл европейскую сборную на чемпионате мира
2
15:54
Хеннесcи – третий вратарь в истории, удаленный в матче ЧМ
15:47
Иран забил Уэльсу самый поздний победный гол в истории ЧМ
Уэльс - Иран
25.11.2022, Пятница, 13:00 мск
Эр-Райян, стадион
Ахмад бин Али
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат мира, 2 тур
Уэльс
-
Иран
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Таблица
Комментарии (1)
Группа B
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Англия
3
2
1
0
9:2
+7
7
2.
США
3
1
2
0
2:1
+1
5
3.
Иран
3
1
0
2
4:7
-3
3
4.
Уэльс
3
0
1
2
1:6
-5
1
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+1677
Benifacto
25 ноября 2022, 19:52
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