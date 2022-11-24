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Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо (Баия-Бланка)
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Швейцария - Камерун

24.11.2022, Четверг, 13:00 мск Аль-Вакра, стадион Аль Жануб Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Швейцария - Камерун
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 0 1 3:1 +2 6
2. Швейцария 3 2 0 1 4:3 +1 6
3. Камерун 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Сербия 3 0 1 2 5:8 -3 1
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