Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Материалы

Марокко - Хорватия

23.11.2022, Среда, 13:00 мск Аль Хор, стадион Аль Бейт Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Марокко - Хорватия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Марокко 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Хорватия 3 1 2 0 4:1 +3 5
3. Бельгия 3 1 1 1 1:2 -1 4
4. Канада 3 0 0 3 2:7 -5 0
...
  • Читайте нас: 