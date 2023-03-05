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Силькеборг - Нордшелланд

05.03.2023, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 20 тур Силькеборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
6 тур
21 августа, воскресенье 15:00 Нордшелланд 0:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
16 тур
21 ноября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 1:1 Силькеборг
11 тур
3 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 4:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
25 тур
29 мая, пятница 20:00 Силькеборг 0:2 Нордшелланд
5 тур
11 августа, воскресенье 13:00 Нордшелланд 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 20:00 Нордшелланд 3:1 Силькеборг
11 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Силькеборг 2:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 22:15 Нордшелланд 5:1 Силькеборг
12 тур
30 сентября, пятница 21:15 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
25 апреля, суббота 18:00 Нордшелланд 1:0 Силькеборг
22 тур
22 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
3 мая, пятница 20:30 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
13 тур
19 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
5 тур
11 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 6:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:2 Силькеборг
15 тур
7 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:0 Нордшелланд
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 4:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:4 Нордшелланд
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Силькеборг
4 тур
8 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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