Силькеборг - Нордшелланд

|6 тур
|21 августа, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|0:2
|Силькеборг
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|0:2
|Силькеборг
|16 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|1:1
|Силькеборг
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|4:1
|Нордшелланд
|25 тур
|29 мая, пятница
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Нордшелланд
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|13:00
|Нордшелланд
|2:2
|Силькеборг
|23 тур
|1 марта, четверг
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Силькеборг
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Силькеборг
|2:4
|Нордшелланд
|25 тур
|10 марта, пятница
|22:15
|Нордшелланд
|5:1
|Силькеборг
|12 тур
|30 сентября, пятница
|21:15
|Силькеборг
|2:2
|Нордшелланд
|26 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|1:0
|Силькеборг
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:2
|Нордшелланд
|7 тур
|14 сентября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:2
|Нордшелланд
|30 тур
|3 мая, пятница
|20:30
|Силькеборг
|2:2
|Нордшелланд
|13 тур
|19 октября, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|3:0
|Силькеборг
|5 тур
|11 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|6:1
|Силькеборг
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|2:1
|Силькеборг
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|1:2
|Нордшелланд
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:1
|Силькеборг
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|3:2
|Силькеборг
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:0
|Нордшелланд
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|4:1
|Силькеборг
|28 тур
|18 апреля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:4
|Нордшелланд
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:1
|Силькеборг
|4 тур
|8 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|3:0
|Силькеборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15