Силькеборг - Копенгаген

|8 тур
|2 сентября, пятница
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|8 тур
|2 сентября, пятница
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|8 тур
|11 мая, среда
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Силькеборг
|3 тур
|14 апреля, четверг
|17:00
|Силькеборг
|3:1
|Копенгаген
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|22:00
|Силькеборг
|0:0
|Копенгаген
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|0:0
|Силькеборг
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|1:1
|Копенгаген
|11 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Копенгаген
|4:2
|Силькеборг
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Копенгаген
|10 тур
|23 сентября, суббота
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Силькеборг
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Копенгаген
|13 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Копенгаген
|2:0
|Силькеборг
|24 тур
|13 апреля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:4
|Копенгаген
|15 тур
|22 ноября, суббота
|21:30
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|1 тур
|20 июля, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|0:0
|Копенгаген
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Копенгаген
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:1
|Силькеборг
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|5:0
|Силькеборг
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Копенгаген
|2:1
|Силькеборг
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:0
|Копенгаген
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Силькеборг
|27 тур
|25 апреля, понедельник
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Силькеборг
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|8 тур
|11 сентября, суббота
|17:00
|Копенгаген
|2:2
|Силькеборг
|32 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|2:0
|Копенгаген
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|3 тур
|1 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Силькеборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15