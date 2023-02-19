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Силькеборг - Копенгаген

19.02.2023, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 18 тур Силькеборг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2022/2023)
8 тур
2 сентября, пятница 20:00 Копенгаген 1:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
8 тур
11 мая, среда 21:00 Копенгаген 2:1 Силькеборг
3 тур
14 апреля, четверг 17:00 Силькеборг 3:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2021/2022)
15 тур
7 ноября, воскресенье 22:00 Силькеборг 0:0 Копенгаген
2 тур
25 июля, воскресенье 17:00 Копенгаген 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
22 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Копенгаген
11 тур
28 сентября, суббота 18:00 Копенгаген 4:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:3 Копенгаген
10 тур
23 сентября, суббота 19:00 Копенгаген 4:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:3 Копенгаген
13 тур
15 октября, суббота 19:30 Копенгаген 2:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
13 апреля, понедельник 20:00 Силькеборг 0:4 Копенгаген
15 тур
22 ноября, суббота 21:30 Копенгаген 1:0 Силькеборг
1 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Силькеборг 0:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 19:00 Силькеборг 1:0 Копенгаген
22 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:1 Силькеборг
10 тур
23 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 5:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Копенгаген 2:1 Силькеборг
22 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:0 Копенгаген
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Копенгаген 2:0 Силькеборг
13 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:3 Копенгаген
8 тур
11 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:2 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Силькеборг 2:0 Копенгаген
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 1:0 Силькеборг
3 тур
1 августа, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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