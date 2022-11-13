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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 13 ноября 2022
Орхус
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
79'
Л. Лерагер
90+4'
В. Кристиансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Копенгаген
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
В. Кристиансен
Замена
Д. Линкс
️️️️
Т. Кристенсен
83'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Эмиль Мадсен
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лерагер
Замена
С. Хауген
️️️️
Й. Дуин
75'
Замена
К. Якоб
️️️️
М. Андерсон
75'
68'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Клем
63'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
41'
Желтая карточка
В. Клем
3'
Желтая карточка
В. Кристиансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
5
Тингагер
31
Биссек
31
Кристенсен
23
Андерсон
6
Поульсен
19
Кал
21
Мадсен
9
Дуин
14
Мельгор
9
Мортенсен
4-1-2-2-1
25
Грабара
12
Йелерт
5
Хочолава
3
Вавро
34
Кристиансен
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Классон
9
Дарами
14
Корнелиус
21
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Мадсен
31
Кристенсен
11
Линкс
11
Линкс
31
Кристенсен
23
Андерсон
17
Якоб
17
Якоб
23
Андерсон
9
Дуин
9
Хауген
9
Хауген
9
Дуин
10
Харальдссон
19
Барджи
19
Барджи
10
Харальдссон
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Орхус - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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