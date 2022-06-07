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Расписание матчей
Лига наций
Италия - Венгрия
Италия - Венгрия: обзор матча 07 июня 2022
Италия
07.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
2 : 1
Завершен
Венгрия
30'
Н. Барелла
45'
Л. Пеллегрини
61'
Д. Манчини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Италия - Венгрия
Желтая карточка
Б. Кристанте
90'
+2
87'
Замена
М. Адам
️️️️
А. Салаи
Замена
А. Дзербин
️️️️
Д. Распадори
84'
Замена
С. Тонали
️️️️
Н. Барелла
84'
81'
Замена
Б. Болла
️️️️
Ж. Надь
Замена
А. Белотти
️️️️
М. Политано
75'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Л. Спинаццола
75'
71'
Желтая карточка
А. Шафер
Замена
М. Локателли
️️️️
Л. Пеллегрини
66'
Желтая карточка
Н. Барелла
64'
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Манчини
58'
Замена
А. Фиола
️️️️
Л. Него
58'
Замена
К. Стайлс
️️️️
А. Надь
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
М. Политано
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Барелла
Пас отдал
Л. Спинаццола
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Маттео Политано
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Италия
12
Алессио Краньо
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Сандро Тонали
ОП
4
Маттео Пессина
АП
9
Андреа Белотти
ЦФ
7
Сальваторе Эспозито
ЦФ
14
Алессио Дзербин
ЦФ
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Зала Ванча
ЛВ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
9
Мартин Адам
ЦФ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
4
Спинаццола
23
Манчини
6
Бастони
4
Калабрия
16
Кристанте
18
Барелла
0
Гнонто
10
Пеллегрини
7
Политано
10
Распадори
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
4
Салаи
18
Надь
7
Него
2
Ланг
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
9
Салаи
4
Спинаццола
11
Димарко
11
Димарко
4
Спинаццола
10
Пеллегрини
5
Локателли
5
Локателли
10
Пеллегрини
18
Барелла
8
Тонали
8
Тонали
18
Барелла
7
Политано
9
Белотти
9
Белотти
7
Политано
10
Распадори
14
Дзербин
14
Дзербин
10
Распадори
8
Надь
17
Стайлс
17
Стайлс
8
Надь
7
Него
5
Фиола
5
Фиола
7
Него
18
Надь
14
Болла
14
Болла
18
Надь
9
Салаи
9
Адам
9
Адам
9
Салаи
Остались в запасе
Италия
Венгрия
12
Алессио Краньо
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Маттео Пессина
АП
7
Сальваторе Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
24
Зала Ванча
ЛВ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Алессио Краньо
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Маттео Пессина
АП
7
Сальваторе Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
24
Зала Ванча
ЛВ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Италия - Венгрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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